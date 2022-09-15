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غدًا.. الرئيس الصومالي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن

غدًا.. الرئيس الصومالي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

يعتزم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، زيارة أمريكا،لأول مرة بعد انتخابه رئيسا للصومال،ليجري مباحثات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بمقر "البنتاغون"،غدًا.

العالم - افريقيا

وأعلنت الموقع الرسمي للبنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيرحب بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في البنتاغون من أجل تعزز العلاقات بين البلدين.

وحضر الرئيس الصومالي، مؤخرا حفل تنصيب نظيره الكيني وليام روتو، بصحبة عدد من الرؤساء الأفارقة قبل أن يبدأ أول زيارة له للولايات المتحدة، منذ انتخابه رئيسا للصومال في منتصف مايو الماضي، خلفا للرئيس محمد عبد الله فرماجو.

ومن جانب آخر، دعا البنتاغون، خلال إفادة صحفية، عبر موقعه الإلكتروني، الصحفيين إلى تغطية هذا اللقاء.

وأشار إلى أنه "يجب على جميع الصحفيين الراغبين في تغطية حفل الوصول الحصول على سوار معصم من الفحص الأمني، ويجب أن يخضع الصحفيون الذين لا يحملون شارة دخول البنتاغون للفحص الأمني ​​عند قاعدة جسر المشاة بمدخل النهر، وسيتم مرافقتهم إلى حفل الوصول من هناك".

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