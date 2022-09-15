الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أوزبكستان تعلن رغبتها بتوريد المشتقات من إيران

أوزبكستان تعلن رغبتها بتوريد المشتقات من إيران
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد رئيس الورزاء الأوزبكي "جمشيد خوجه أوف"، احتياج بلاده توريد المشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية من إيران.

العالم _ ایران

جاء ذلك لدى استقبال خواجه أوف مساء الأربعاء، وزير النفط الإيراني جواد أوجي الذي يرافق الرئيس إبراهيم رئيسي في زيارته إلى أوزبكستان للمشاركة بقمة منظمة شانغهاي للتعاون في مدينة سمرقند.

وأعرب خوجه أوف عن رغبة بلاده التعاون الثنائي مع إيران بمجال الطاقة، مؤكدا دعمه لتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين وزير النفط الإيراني ونظيره الأوزبكي.

وأكد مساعد رئيس الوزراء الأوزبكي على أهمية التدريب والأبحاث المشتركة بخصوص "المواد المحفزة" والمواضيع الأخرى بمجال الطاقة، فضلا عن خدمات الشركات الإيرانية بأنشطة المنبع بقطاع الطاقة الأوزبكي.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني يجتمع بأمين عام منظمة شانغهاي للتعاون

رئيسي في أوزبكستان.. زيارة إقليمية بأهداف دولية.. لبنان ومخاوف من اتساع ظاهرة اقتحام البنوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رسالة مؤثرة من الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان... ناصر أبو حميد: أترك خلفي شعبًا عظيمًا لن ينسى قضيتي وقضية الأسرى

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. المماطلة في ترسيم الحدود البحرية وخيارات المقاومة

بالفيديو.. حماس تطوي صفحة توتر مع سورية دام أكثر من عشر سنوات

الصحة الإيرانية: 15 وفاة و624 إصابة جديدة بكورونا

إيران تدين الحظر الأميركي الجديد بذريعة التورط في هجمات سيبرانية

أوزبكستان تعلن رغبتها بتوريد المشتقات من إيران