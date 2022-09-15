أوزبكستان تعلن رغبتها بتوريد المشتقات من إيران

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جاء ذلك لدى استقبال خواجه أوف مساء الأربعاء، وزير النفط الإيراني جواد أوجي الذي يرافق الرئيس إبراهيم رئيسي في زيارته إلى أوزبكستان للمشاركة بقمة منظمة شانغهاي للتعاون في مدينة سمرقند.

وأعرب خوجه أوف عن رغبة بلاده التعاون الثنائي مع إيران بمجال الطاقة، مؤكدا دعمه لتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين وزير النفط الإيراني ونظيره الأوزبكي.

وأكد مساعد رئيس الوزراء الأوزبكي على أهمية التدريب والأبحاث المشتركة بخصوص "المواد المحفزة" والمواضيع الأخرى بمجال الطاقة، فضلا عن خدمات الشركات الإيرانية بأنشطة المنبع بقطاع الطاقة الأوزبكي.