إيران: بيان الغرب في مجلس الحكام يتعارض مع آفاق التوصل إلى اتفاق نهائي

العالم - إيران

وفي تغريدة على تويتر اليوم الخميس كتب "مهدي حسيني متين" أن: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ومع استمرار المواقف الإرهابية والعقوبات الأميركية والصهيونية على إيران، يصدرون بيانا مخجلا ضد الإجراءات الإيرانية الإيجابية بشأن الاتفاق النووي.

وزعمت هذه الدول في بيانها الأخير أن إيران لم تستفيد من الفرصة الدبلوماسية الحساسة وزادت من نشاطاتها النووية.

من جهته وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بيان الترويكا الأوروبية وأميركا بأنه غير بناء داعيا هذه الدول إلى عدم تخريب الجهود الدبلوماسية.