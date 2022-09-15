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بينها عربية وأجنبية.. الكشف عن اعداد المواكب المشاركة بزيارة الاربعين

بينها عربية وأجنبية.. الكشف عن اعداد المواكب المشاركة بزيارة الاربعين
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، اليوم الخميس، عن الاحصائية الخاصة بعدد المواكب الحسينية المشاركة باحياء مراسيم زيارة الاربعين لهذا العام 1444 هـ.

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، فقد قال رئيس القسم عقيل الياسري في بيان، "لا يخفى على الجميع حجم المواكب التي وفدت إلى مدينة كربلاء المقدسة، لإحياء الشعائر الحسينية وتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين خلال الاربعين، حيث شهت الزيارة مشاركة مواكب عربية واجنبية".

وأوضح أن "عدد الكفالات الممنوحه للمواكب وصل الى (12500) كفالة، فضلا عن المواكب المتواجدة في مدينه كربلاء".

وأضاف "تم منح أكثر من (300) كفالة لمواكب عربية واجنبية، وأما العدد الأخر فقسم لمحافظاتنا من الموصل إلى البصرة".

وتابع أن "هذا العام تميز بوجود مواكب من البلدان العربية واشهرها من فلسطين التي شاركت في احياء مراسيم زيارة الاربعين، فضلا عن المواكب من الدول الاسلامية والأجنبية لعدد من الدول ومنها (الصين، وألمانيا، وهولندا، والسويد، ونيجيريا، وايران، والهند، وباكستان)".

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