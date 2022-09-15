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ظهور نجل قيادي يمني مدعوم اماراتيا بمعسكر للقاعدة

ظهور نجل قيادي يمني مدعوم اماراتيا بمعسكر للقاعدة
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

ظهر نجل قائد القوات المدعومة إماراتيا بالساحل اليمني طارق عفاش داخل أحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي، في فضيحة تكشف عن الجهة التي تقف خلف تلك العناصر.

العالم- اليمن

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجل عفاش، "محمد"، من زوجته التي تزوجها سرا وتنحدر من منطقة “ريمة”، وهو في معسكر للقاعدة، قبل أن يلتحق بكلية زايد الثاني العسكرية في أبوظبي، التي تخرج منها ضمن الدفعة 46 مطلع فبراير الماضي.

وأشاروا إلى أن نجل عفاش كان قد تواصل مع عمه “عمار عفاش” الذي يشغل منصب “وكيل الأمن القومي” خلال الفترة السابقة، الذي ألحقه بأحد العناصر الإرهابية، وفق ما تناقله الناشطين، ووسائل إعلام محلية.

وبينت أن طارق عفاش أضطر لسحب نجله محمد من معسكر القاعدة، دون تحديد مكان تواجده، ليتم إرساله للدراسة في كلية زايد العسكرية، نهاية 2019م.

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