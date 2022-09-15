قناة العالم
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسل العالم: تزايد اعداد الزوار الوافدين الى كربلاء المقدسة لأداء زيارة الاربعين
حشود الزوار تتوافد الى مرقد الإمام الحسين عليه السلام
موفدة العالم: محافظ كربلاء المقدسة أكد ان الزيارة تجري بانسيابية
موفدة العالم: الصورة تحكي عظمة الزيارة وقدوم عشاق الإمام الحسين عليه السلام
حشود الزوار تواصل التوافد الى مرقد الإمام الحسين عليه السلام
المنافذ الحدودية تودع الزوار المتوجهين الى كربلاء المقدسة وتستقبل العائدين منها
حشود الزوار تتوافد الى مرقد الإمام الحسين عليه السلام
مراسل العالم: الزائرون الاجانب رفعوا يافطات تشيد بالخدمات وكرم الضيافة
مراسل العالم: توقعات بارتفاع اعداد الزائرين الى 25 مليونا
مراسل العالم: استنفار كبير للجهود من اجل استقبال الزائرين
مراسل العالم: تزايد اعداد الزوار الوافدين الى كربلاء المقدسة لأداء زيارة الاربعين
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
قمة منظمة شنغهاي.. تعاون إقليمي لمواجهة التحديات
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤
خاص بالعالم- مراسلون
خطر التفكك الداخلي على كيان الاحتلال
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢
أهم الأخبار
المماطلة في ترسيم الحدود البحرية وخيارات المقاومة
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧
هاشتاغ
كذب الاعلام السعودي حول ايران يكشف حقدها الدفين
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥
مع الحدث
إتفاقية 'أوسلو' وضياع حقوق الشعب الفلسطيني
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣
أهم الأخبار
أحداث سبتمبر..إستراتيجية واشنطن بعد 21 عاما
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..
قمة منظمة شنغهاي.. تعاون إقليمي لمواجهة التحديات
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 15-09-2022
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-09-2022
بالفيديو..
طهران توقع مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
خطر التفكك الداخلي على كيان الاحتلال
تماسك وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان
مقالات و تحليلات
جيل منتصب القامة في الاغوار والجلمة
هل أنهت مواقف الغرب فرصة العودة للاتفاق النووي؟
أي مآل للأزمة السياسية في العراق في ظل الخلافات القائمة؟
مشروع دستور انتقالي لإنهاء الانقلاب في السودان
شاكيد تمهدُ لعودة نتنياهو وتلمعُ صورته
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.