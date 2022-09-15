الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: تزايد اعداد الزوار الوافدين الى كربلاء المقدسة لأداء زيارة الاربعين

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. قمة منظمة شنغهاي.. تعاون إقليمي لمواجهة التحديات

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 15-09-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-09-2022

بالفيديو.. طهران توقع مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي

خطر التفكك الداخلي على كيان الاحتلال

تماسك وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان