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رئيسي: إيران لا تضع أية حدود لتوسيع العلاقات مع باكستان

رئيسي: إيران لا تضع أية حدود لتوسيع العلاقات مع باكستان
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات بين طهران وإسلام آباد بأنها مهمة مؤكداً أنه ليست لدى إيران أية قيود على توسيع العلاقات مع باكستان.

العالم - إيران

وقدم الرئيس الإيراني اليوم الخميس خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، قدم تعازيه في كارثة اجتياح السيول في باكستان وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين بهذا الحادث.

ووصف العلاقات بين طهران وإسلام آباد بأنها تحظى بأهمية ولفت إلى أن إيران ليست لها أية قيود على توسيع هذه العلاقات.

من جانبه قدم رئيس الوزراء الباكستاني خلال اللقاء شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدتها للمتضررين من السيول في بلاده ودعا إيران إلى التعاون و مساعدة بلاده في مكافحة غازات الاحتباس الحراري.

كما رحب الجانبان بالتعاون في مجال الطاقة، وأكدا على ضرورة متابعة الموضوع لإزالة العراقيل التي تعترض تحقيق هذا الهدف.

واتفق رئيسي وشريف خلال هذا اللقاء على تشكيل لجنة تضم المسؤولين المعنيين في كلا البلدين لمتابعة مشاريع التعاون في مجال الطاقة وتنفيذها.

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