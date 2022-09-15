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تجدد الاشتباكات بين فصائل المرتزقة في شبوة

تجدد الاشتباكات بين فصائل المرتزقة في شبوة
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر محلية بمحافظة شبوة، اليوم الخميس، عن تجدد الاشتباكات المسلحة بين فصائل المرتزقة التابعة لقوات العدوان السعودي.

العالم- اليمن

وذكرت المصادر أن ما تعرف بمليشيات دفاع شبوة هاجمت مقراً يتبع لمليشيات العمالقة في مديرية حبان، رداً على هجوم مماثل استهدف نقطة أمنية لقواتها في المديرية.

وأوضحت أن عناصر المليشيات اشتبكوا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أسفر عن سقوط إصابات في صفوف الطرفين.

وكانت مواجهات طاحنة قد اندلعت بين الفصيلين، أمس الأربعاء، بعد هجمات متبادلة على مواقعهما جنوبي المحافظة النفطية.

وتشهد محافظة شبوة حالة انفلات أمني غير مسبوق في ظل انتشار كبير لفصائل المرتزقة التابعة لقوى الغزو والتي تسعى للتخلص من بعضها في سبيل إرضاء المحتل الذي حول المحافظة النفطية لبؤرة صراع مفتوح بين مرتزقته.

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تجدد الاشتباكات بين فصائل المرتزقة في شبوة

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