الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عراقية: الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول يعلن أن مجموع زائري الأربعينية وصل إلى 20 مليونا بينهم 5 ملايين من الأجانب

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد عبد الملك الحوثي: العدوان عمل بجهد مستخدما التكفيريين لتنفيذ مخططات إجرامية

بالفيديو.. مقتل أكثر من 400 عسكري سوداني في العدوان على اليمن

كلمة للسيد عبدالملك الحوثي مساء اليوم

رغم التصعيدمع أذربيجان "نانسي بيلوسي" تزور أرمينيا آخر الأسبوع

تجدد الاشتباكات بين فصائل المرتزقة في شبوة

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدين اعتقال موظفيها في أوكرانيا