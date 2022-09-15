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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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اذاعة جيش الاحتلال : قوات الامن تلاحق الشاب الذي اطلق النار على المستوطن في مستوطنة كرمئيل
إذاعة جيش الاحتلال: إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار وقعت في مستوطنة كرمئيل وتم نقله إلى المستشفى بمروحية
مراسل العالم: الاعلام الاسرائيلي يعلن عن تسلل شاب فلسطيني الى مستوطنة غًرمئيل بالقرب مر الخليل ويصيب مستوطنا بجراح
مراسل العالم: الاعلام الاسرائيلي يتحدث عن حدث امني خطير في شمال فلسطين المحتلة
مساعدة الامين العام للامم المتحدة روزماري ديكارلو بحثت مع امير عبداللهيان آخر التطورات الاقليمية والدولية لاسيما في اليمن وافغانستان واوكرانيا
مصادر عراقية: الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول يعلن أن مجموع زائري الأربعينية وصل إلى 20 مليونا بينهم 5 ملايين من الأجانب
مصادر إعلامية: الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر أمرا بدعوة الناخبين الى الانتخابات التشريعية في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل
المساعدة السياسية للامين العام للامم المتحدة روزماري ديكارلو تجري محادثات مع وزير الخارجية الايراني على هامش قمة منظمة شنغهاي في سمرقند
السيد عبدالملك الحوثي: أمن بلدنا هو لصالح كل الشعوب المجاورة وحاضرون للإسهام في التعاون الأمني لصالح أمتنا وشعوبها
السيد عبدالملك الحوثي: نحذر الأعداء من الاستمرار في مؤامراتهم لاستهداف شعبنا وبلدنا
مصادر عراقية: الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول يعلن أن مجموع زائري الأربعينية وصل إلى 20 مليونا بينهم 5 ملايين من الأجانب
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.