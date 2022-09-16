وزير خارجية الإمارات يلتقي لابيد وهرتسوغ في القدس المحتلة

العالم-الامارات

وقال مكتب لابيد إن الأخير وبن زايد عقدا اجتماعاً مغلقاً قبل أن يعقد اجتماعاً آخر بحضور مسؤولين من الجانبين؛ لـ"بحث مواصلة تعزيز العلاقات" .

كما بحث الجانبان أيضاً مواصلة التطوير الاقتصادي والتعاون في مجالات الزراعة والطاقة والمياه والأمن الغذائي.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، رغبتهما في خلق علاقات مع دول أخرى في هذه المجالات، دون تحديد هذه الدول. كما بحثا مواصلة "منتدى النقب" الذي أعلن في مارس الماضي.

وأهدى لابيد وزير الخارجية الإماراتي خمسة أسفار توراة مترجمة للعربية، بحسب البيان.

وخلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، قال وزير الخارجية الإماراتي إن العلاقات بين الطرفين "تمضي قدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك في المجالات كافة".

وأوضح أن نحو نصف مليون "إسرائيلي" زاروا الإمارات خلال العامين الماضيين، مضيفاً أن هناك نحو 7 إلى 8 رحلات طيران تجري يومياً بين الجانبين.

وقال إن هناك نمواً مستمراً في حجم التبادل التجاري، معرباً عن اعتقاده أن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها مؤخراً "قد تكون أسرع اتفاقية تجارة حرة توقعها إسرائيل".

وأضاف: "أتطلع إلى استمرار علاقتنا الثنائية على وتيرة مميزة ودافئة وأن يجني الإماراتيون والإسرائيليون ثمار هذه العلاقة".

من جهته قال لابيد، خلال المؤتمر، إن زيارة الوزير الإماراتي تمثل "زيارة لشريك استراتيجي يعزز العلاقات الاقتصادية والأمنية.. هذه زيارة لصديق حميم وعزيز يمكن التحدث معه عن كل شيء".

وأضاف: "لقد حققنا طفرة كبيرة خلال العام الأخير، ولكن لم نستنفد بعد إمكانياتنا بإقامة التعاون في شتى المجالات: في الاقتصاد والأمن الغذائي والطاقة والمياه والصحة والسايبر وطبعاً في مجال الأمن".

ووصل "بن زايد" إلى تل ابيب أمس الأربعاء، في مستهل زيارة غير محددة المدة، وقد زار في وقت سابق أمس متحف "ياد فاشيم".

وكان رئيس وزراء الاحتلال إسحاق هرتسوغ، زار العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في 30 كانون الثاني/يناير 2022، في رحلة على متن طائرة عبرت الأجواء السعودية قبل وصولها إلى الإمارات.

وسبق ذلك، دعوة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الوزراء الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى زيارة الإمارات.

وفي 15 سبتمبر 2020، وقّعت كل من الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع الكيان الصهيوني بواشنطن برعاية أمريكية، وسط رفض شعبي واسع للخطوة، قبل أن يلحقهما المغرب والسودان، ليرتفع عدد الدول العربية المطبعة إلى 6 بعد مصر والأردن.