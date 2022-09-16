الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة وحدة المسلمين

العالم - ايران

قال الرئيس الايراني أثناء زيارته لأوزبكستان وحضوره في مسجد أهل بيت رسول الله (ص) في مدينة سمرقند: إن العلاقات الإيرانية الأوزبكية تقوم على اساس الروابط العريقة والمعتقدات المشتركة لشعبي البلدين، ويخطط البلدان لتطوير العلاقات الثائية اكثر فاكثر،

وخلال زياته مسجد أهل بيت رسول الله (ص) اطلع أية الله رئيسي، على الأنشطة الثقافية والدينية لهذا المسجد.

واستعرض الرئيس الايراني امام حشد من المصلين وضمن تقديمه التعازي بمناسبة ذكرى اربعين الامام الحسين عليه السلام، الأبعاد المختلفة لهذا التجمع العالمي الفريد.

وتحدث آية الله رئيسي عن ضرورة الوحدة بين المسلمين في الوضع العالمي الراهن وأشار إلى أن المسلمين، مثل أهل البيت (عليهم السلام)، الذين كانوا هم أنفسهم رمزًا للوحدة والتلاحم ، يجب أن يتلاحموا ويتحدوا وان يتصدوا لأولئك الذين يقفون بوجه الإسلام ويريقون دماء المسلمين.

واشار رئيسي في جانب آخر من تصريحاته إلى لقائه مع الرئيس أوزبكستان يوم الاربعاء وقال : إن العلاقات الإيرانية الأوزبكستانية تقوم على اساس الروابط العريقة والمعتقدات المشتركة لشعبي البلدين، وأن البلدين يخططان لتطوير العلاقات مع بعضها البعض اكثر فاكثر.

يذكر أن أية الله رئيسي وصل يوم الاربعاء على راس وفد رفيع المستوى، إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد في مدينة سمرقند.