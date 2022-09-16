استهداف سيارة عسكرية لمليشيا "قسد" شمال دير الزور

العالم - سوريا

واعلنت الجهات المختصة السورية العثور على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي بريف درعا في سوريا وذلك بعملية أمنية نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر مصدر في الجهات الأمنية لسانا أنه خلال العمليات الأمنية الدقيقة التي استهدفت مواقع خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف درعا الغربي خلال الأيام القليلة الماضية والتي تم خلالها القضاء على الإرهابيين “أبو سالم العراقي” و”أبو عمر الجبابي” و”محمد صايل العودات” إضافة لتوقيف عدد آخر منهم تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.