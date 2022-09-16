البنك الدولي يحذر من انهيار في الاقتصاد العالمي

العالم-اوروبا

وحسبما نقل موقع روسیا الیوم , دعا البنك الدولي السلطات النقدية في الاقتصادات الكبرى إلى تنسيق إجراءاتها لتقليل التأثير الإجمالي للتشديد.

وحث البنك الدولي الحكومات على توفير الإغاثة المستهدفة للأسر الضعيفة بدلا من الاعتماد على سياسة نقدية أكثر صرامة.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الزخم في الاقتصاد العالمي آخذ في التراجع وإن المزيد من البلدان بدأت بالفعل في الانهيار.

وأضاف قلقي العميق هو أن هذه الاتجاهات ستستمر، مع عواقب طويلة الأمد مدمرة للناس في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.