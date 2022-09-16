هاجس صهيوني بشأن الأوضاع في الضفة الغربية

العالم – انقلاب الصورة

وتطرق البرنامج الى ما قاله رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني يائر لابيد الذي وعد بان كيانه سيقوم بكل ما هو ممكن لتأمين أمن الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البرنامج الى ان رئيس الوزراء الصهيوني اعطى عمليا الاذن لجيش الاحتلال لقتل كل من يقف بوجه في حال ارتكب جرائم.

البرنامج يقول أن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال ترافقت مع اجراءات لجيش الاحتلال وتحركات لوسائل الاعلام التي تخدم الحركة الصهيونية والتي باتت تتحدث عن اجراءات اسرائيلي قد تكون باجتياح الجيش الصهيوني للضفة الغربية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6359958