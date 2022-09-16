الآلاف يحيون الفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة

العالم - فلسطين

واشار المركز الفلسطيني للإعلام الى توافد المواطنون إلى المساجد المختلفة، مرددين التكبيرات والهتافات التي تمجد الشهداء والمقاومة، وتؤكد السير على طريقهم والوفاء لهم.

ودعا المصلون للشهداء والجرحى والأسرى، وعقب الصلاة وزّع متطوعون الفاكهة والحلوى والمشروبات على الملصين.

وتأتي حملة الفجر العظيم لاستنهــاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر.

وعادت حملة "الفجر العظيم" للتفاعل في الضفة الغربية، وأصبح حضورها مرتبطاً بقداسة "إرث الشهداء"، كما تقول الدعوات الشبابية الأسبوعية.

وانطلقت "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي في الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، وامتدت للعديد من مساجد فلسطين.