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على هامش قمة منظمة شنغهاي..

الرئيس الإيراني يجتمع مع نظيره الصيني لبحث قضايا مهمة

الرئيس الإيراني يجتمع مع نظيره الصيني لبحث قضايا مهمة
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي بنظيره الصيني شين جين بينغ وعقدا جولة من المباحثات على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

العالم - ايران

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الايرانية، بان الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي، اجتمع اليوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وعقد معه جولة من المباحثات تناولت العلاقات الثنائية واخر التطورات الدولية.

ويذكر أن أية الرئيس الايراني الله رئيسي وصل يوم الاربعاء على راس وفد رفيع المستوى، إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد في مدينة سمرقند، والتقى اية الله رئيسي امس الخميس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما زار مسجد أهل بيت رسول الله (ص) في مدينة سمرقند.

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على هامش قمة منظمة شنغهاي.. الرئيس الإيراني يجتمع مع نظيره الصيني لبحث قضايا مهمة

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