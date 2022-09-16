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شاهد.. عرض عسكري لمنتسبي وزارة الداخلية في اليمن

الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أشاد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي بالإنجازات التي حققتها القوات الأمنية، وأفشلت كل مؤمرات دول العدوان لاستهداف الجبهة الداخلية. جاء ذلك خلال العرض العسكري الذي نظمته وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء بحضور قيادات سياسية وعسكرية وأمنية.

العالم - خاص بالعالم

القوات الامنية في صنعاء تستعرض بعضا من قوتها من خلال عرض عسكري شهده ميدان السبعين في العاصمة وحضره عدد كبير من القيادات السياسية والامنية والعسكرية في الدولة، العرض جاء متزامنا مع احتفالات العيد الثامن لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر وشارك فيه اكثر من عشرين الف شخص من منتسبي وزارة الداخلية ووحداتها الامنية.

قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي القى كلمة أشاد فيها بالإنجازات الأمنية التي أفشلت كل مؤامرات تحالف العدوان السعودي طوال السنوات الثمان الماضية لاستهداف الجبهة الداخلية.

عبدالملك الحوثي قائد حركة انصار الله العرض يعد الاول من نوعه بهذا الزخم الواسع على المستوى الامني، وهو ياتي ضمن اطار سلسلة من عروض عسكرية عدة جسدت المستوى الرفيع والقدرات العالية التي وصل اليه منتسبو الوحدات الامنية والجيش في التاهيل والتدريب النوعي.

وتراهن صنعاء على مؤسساتها العسكرية واليمنية حيث تحمل العروض العسكرية الاخيرة التي نفذتها صنعاء رسائل عدة وفي مقدمها طمأنة للداخل وتحذير للخارج بان القوات اليمنية قادرة على كسر العدوان والحصار وفرض معادلة مختلفة تنتزع معها الحقوق والسيادة اليمنية الكاملة.

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