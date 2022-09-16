مصرع عناصر من بوكوحرام الارهابية في النيجر

العالم-افريقيا

وقالت وزارة الدفاع النيجيرية إنّ الجيش قتل سبعة إرهابيين في بلدة غيسكيرو القريبة من الحدود مع نيجيريا، وفكّك في مقاطعة نغويمي الواقعة إلى الشمال قرب تشاد عدداً من المخابئ التي تستخدم لاحتجاز المخطوفين على أيدي الجماعة.

ونقل موقع روسيا اليوم, أنّ الجيش أوقف ستّة متآمرين مع بوكو حرام خلال عملية عسكرية في منطقة تومور (جنوب شرق).

وأكّدت الوزارة في نشرتها أنّ الجيش اعترض في 9 أيلول/سبتمبر نحو ثلاثين فرداً من جنسية أجنبية كانوا ينقلون معدات مختلفة مرسلة إلى عناصر من بوكو حرام، وأوقف هؤلاء المتآمرين مع الجماعة.

وإذ أوضح الجيش أنّ هذه المجموعة أوقفت بالقرب من كينتشاندي في منطقة ديفا (جنوب شرق)، لم يكشف عن جنسية أفرادها، مؤكّداً أنّه وضعهم في تصرّف سلطات بلدهم.

ومنذ سنوات تشهد النيجر وجارتها بوركينا فاسو هجمات تشنّها جماعات تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.

وتسبّبت هذه الهجمات في مقتل آلاف الأشخاص في كلا البلدين وتهجير مئات الآلاف.