مصر تعاني من الازمة الاقتصادية المتاثرة من الازمة العالمية

العالم-مصر

وقال معيط إن أزمة الأسعار العالمية مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والشحن. وأوضح أن ذلك أثر بشكل سلبي ومباشر على حياة ومعيشة المواطنين. وأدى لرفع نسبة الفائدة , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا أدت لـحالة من عدم اليقين، مضيفا أن مصر تستورد بترول وقمح وذرة وزيت طعام، وهي تحت ضغوط الأسعار والتكلفة، وسعر صرف العملة.

وقال بالتالي المستثمر بدأ يقلق وخرج من البلاد. موضحا أن المستثمرين سحبوا 22 مليار دولار من السوق المصرية.

وأشار إلى أن تكلفة التضخم المستورد والتأثيرات التي تعرضت لها العملة، أدى لحالة من الإرباك، وقال جزء مما أتحدث عنه كان في الفترة من مارس إلى يونيو الماضي، وبالتالي تم استيعابه في الميزانية.

وقال نسبة عجز الموازنة وصلت إلى 6.2%، وهي نسبة إيجابية مقارنة بـ 6.1% التي كنا نستهدفها.