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مسيرة الأربعين؛ وسيلة إعلام منقطعة النّظير

الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

مقطع فيديو يتضمّن كلام الإمام الخامنئي حول مسيرة الأربعين 

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