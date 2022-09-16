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باكستان تعتزم ارسال وفدا الى ايران لهذا السبب..

باكستان تعتزم ارسال وفدا الى ايران لهذا السبب..
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان له اليوم الجمعة، عن عزم إسلام آباد ارسال وفدا إلى إيران لتعزيز التعاون التجاري في مختلف المجالات، ومنها قطاع الطاقة.

العالم - إيران

وقد التقى الرئيس الإيراني أية الله رئيسي يوم الخميس مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، حيث وصف العلاقات بين طهران وإسلام آباد بأنها تحظى بأهمية ولفت إلى أن إيران ليست لها أية قيود على توسيع هذه العلاقات.

ومن جانبه قدم رئيس الوزراء الباكستاني خلال اللقاء شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدتها للمتضررين من السيول في بلاده ودعا إيران إلى التعاون و مساعدة بلاده في مكافحة غازات الاحتباس الحراري.

كما رحب الجانبان بالتعاون في مجال الطاقة، وأكدا على ضرورة متابعة الموضوع لإزالة العراقيل التي تعترض تحقيق هذا الهدف.

واتفق رئيسي وشريف خلال هذا اللقاء على تشكيل لجنة تضم المسؤولين المعنيين في كلا البلدين لمتابعة مشاريع التعاون في مجال الطاقة وتنفيذها.

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