صحيفة 'حرييت' عن أردوغان: كنت أتمنى لو حضر الأسد قمة شنغهاي

العالم - سوريا

وذكرت صحيفة "حرييت"، أن أردوغان أدلى بهذه التصريحات بشأن الأسد في اجتماع لحزبه الحاكم، ​حزب العدالة والتنمية​، عقد خلف أبواب مغلقة يوم الاثنين الماضي. ونقلت عن أردوغان قوله في اجتماع الحزب "أتمنى لو كان الأسد قد جاء إلى أوزبكستان، لكنت تحدثت معه. لكنه لا يستطيع الحضور إلى هناك".

وجاء تقرير الصحيفة، بعد أن أشارت أربعة مصادر لـ"رويترز"، إلى أن "رئيس ​المخابرات التركية​ عقد اجتماعات متعددة مع نظيره السوري في ​دمشق​ في الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على جهود روسية لتشجيع ذوبان الجليد بين الدول على جانبي نقيض في الحرب السورية".

ذكرت وكالة "رويترز" استنادا إلى أربعة مصادر في دمشق وأنقرة أن رئيسيْ المخابرات التركية حقان فيدان، والسورية علي مملوك التقيا في دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ونقلت الوكالة عن "مصدر موال لدمشق"، أن رئيس مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، ورئيس جهاز المخابرات التركية، حقان فيدان، عقدا عدة اجتماعات في دمشق.

وقال المصدر إن الاجتماعات الأخيرة، بما في ذلك زيارة فيدان لدمشق استمرت يومين في نهاية أغسطس الماضي، "سعت إلى تمهيد الطريق لجلسات على مستوى أعلى".