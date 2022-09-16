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ما هي اشتراطات صحية قطرية لحضور مباريات كأس العالم؟

ما هي اشتراطات صحية قطرية لحضور مباريات كأس العالم؟
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

تشترط قطر الحصول على تطعيم ضد فيروس "كورونا" واختبار "كوفيد-19"، قبل الدخول إليها لحضور مباريات كأس العالم، المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

العالم-قطر

ووفق وسائل إعلام قطرية، فإنه بغض النظر عن نوعية التطعيم الذي تلقاه المشجع الذي يزور قطر، يجب على جميع المسافرين الآن إجراء اختبار "كوفيد-19" المعتمد قبل الوصول.

هناك أيضًا عدد من متطلبات ما قبل السفر الأخرى لإكمالها، حيث تشير الدوحة إلى ضرورة إكمال نموذج تحديد الحالة الصحية، وتثبيت تطبيق "كوفيد-19" في قطر "احتراز"، وذلك لاستخدامه ليس فقط في الملاعب وإنما قبل الدخول إلى أي متجر أو مطعم.

وكانت قطر خففت مؤخرًا من القواعد الصارمة لارتداء الأقنعة، فيما يتعلق بأماكن التسوق والضيافة، على الرغم من أنها لا تزال ضرورية في وسائل النقل العام.

يشار إلى أن مباريات كأس العالم "قطر 2022" ستنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بلقاء افتتاحي سيجمع منتخب قطر المضيف مع نظيره الإكوادوري على استاد البيت.

وستشهد البطولة 64 مباراة على مدى 29 يومًا، ويسدل الستار على منافساتها يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل في استاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

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