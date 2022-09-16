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لليوم الثالث على التوالي..

اقتحام مصرف في بلدة  الغازية في جنوب لبنان

اقتحام مصرف في بلدة  الغازية في جنوب لبنان
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

لليوم الثالث على التوالي تتعرض المصارف اللبنانية من قبل المودعين و اقتحم المدعو م. ق.  اليوم الجمعة بنك بيبلوس في بلدة الغازية جنوب لبنان ، وعمد إلى تهديد الموظفين بالسلاح وسكب مادة البنزين، مهددا باحراق الفرع في حال لم يحصل على وديعته.

العالم - لبنان

وعلى الفور، تدخلت القوى الامنية ومخابرات الجيش لاحتواء الوضع وقد سلم المودع نفسه لفصيلة مغدوشة بعد الاستحصال على وديعته وقيمتها ١٩٢٠٠ دولار.

وفي السياق وغداة اقتحام مودعين اثنين من المودعين فرعَي مصرفين وحصولهما على وديعتيهما بالقوة، اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بجميع أعضائه، وقال انه تأكد من المصارف المجتمعة بأنها تتعامل بإيجابية مع الحالات الانسانية الخاصة لبعض المودعين، ورفض رفضاً باتاً تحت اي ذريعة ولأي سبب ان تنتهك كرامات موظفيه وزبائنه أو ان يهدّد هؤلاء في سلامتهم أو ان يستعملوا كرهائن.

ولَوّح باتخاذ المصارف إجراءات احترازية لتأمين سلامة موظفيها وزبائنها، معتذراً مسبقاً من الزبائن عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن تطبيق هذه الإجراءات، كون سلامتهم وسلامة موظفيها تأتي في رأس أولوياتها في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

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