وقف اطلاق النار بين حدود طاجيكستان وقرغيزستان

العالم-اسيا والباسفيك

وجاء في بيان صدر عنها: من أجل وقف إطلاق النار ومنع تصعيد النزاع أجريت محادثات هاتفية بين مدير دائرة الحدود بلجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان اللواء أولاربيك شرشيف وقائد حرس الحدود بلجنة الأمن الوطنية في طاجيكستان العقيد رجب علي رحمونالي بشأن عقد اجتماع. خلال المحادثات اتفق رئيسا الأجهزة الحدودية على وقف إطلاق النار من الساعة 10:00 (07:00 بتوقيت موسكو) لعقد اجتماع.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أفاد المكتب الصحفي لخدمة حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي القرغيزي بخطط رؤساء المناطق الحدودية في قرغيزستان وطاجيكستان لعقد اجتماع لمناقشة الوضع على الحدود، وسط اشتباكات مستمرة, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وقال متحدث باسم المكتب: من المخطط إجراء لقاء لرئيسي منطقة باتكين القرغيزية ومنطقة سوغدييسكايا الطاجيكية في نقطة التفتيش قيزيل بيل. وسيشارك في هذا الاجتماع ممثلون لخدمات حرس الحدود لكلا الطرفين.

وأضاف أن الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية حتى الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت موسكو) لا يزال متوترا، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النار يجري على طول حدود منطقة باتكين. وشدد على أن الجانب الطاجيكي يستخدم الدبابات ومركبات المشاة المدرعة ومدافع الهاون.

وأعلنت وزارة الصحة القرغيزية إصابة 11 عسكريا من قيرغيزستان في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان. من جانبه أفاد مصدر في هيئة الأمن الطاجيكية بمقتل عنصر من حرس الحدود الطاجيكستاني وإصابة 3 آخرين بقصف من الجانب القرغيزستاني.