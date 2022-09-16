جيش الاحتلال يناقش شن عملية عسكرية في جنين وشمال الضفة

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم قال المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية تال ليف رام:" في ظل عجز السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للسيطرة على الوضع الأمني في الضفة، يناقش قادة الجيش والمستوى السياسي إمكانية شن عملية عسكرية في مدينة جنين وشمال الضفة الغربية".

وأضاف المراسل:" طالما استمرت العمليات الفلسطينية، فإن العملية العسكرية ضد جنين تقترب، وستكون المنظومة الأمنية مطالبة بتقديم تقييم موضوعي للفعالية العملياتية لمثل هذه العملية وكفاية بنك الأهداف، وما إذا كان من الممكن تنفيذ هذا النوع من العمليات دون الانزلاق إلى تصعيد واسع في مناطق أخرى من الضفة الغربية".

وتابع قائلاً:" في منظومة الأمن يعتقدون حتى الآن أن الاقتحامات الليلة تحقق الأهداف، ومع ذلك بقدر ما تكون هناك عمليات فلسطينية إضافية تنتهي بنتائج خطيرة، فإن احتمال توسيع نشاط الجيش وصولا لتنفيذ العملية في شمال الضفة قد تتحقق في وقت أقرب من المتوقع".

ويخوض مقاومون أبطال من "كتيبة جنين" اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي تقتحم مدينة جنين بشكل يومي؛ ما يؤدي لوقوع إصابات وقتلى في صفوف جيش الاحتلال وقواته الخاصة.