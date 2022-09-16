اعلان ايران عضوا رسميا في منظمة شنغهاي

العالم - ايران

وأعلن عضوية ايران الرسمية والکاملة في المنظمة، الرئيس الأوزبكي شوكت مير ميرزيوييف خلال انطلاق القمة الثانية والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون لبحث تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون في مجال الأمن والاستقرار في مدينة سمرقند باوزبكستان، وسط ترحيب واستقبال حار من المشاركين.

ووصف الرئيس الاوزبكي شوكت ميرزيوييف خلال كلمة له في القمة عضوية ايران الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون انضمام ايران الى المنظمة كعضو دائم بالحدث التاريخي.

وشارك رؤساء 15 دولة من أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) بمن فیهم الرئيس الايراني أية الله ابراهيم رئيسي في قمة سمرقند.

ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وقع على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة للجمهورية الإسلامية في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك أثناء حضوره قمة رؤساء دول المنظمة في مدينة سمرقند بأوزبكستان برفقة وفد ايراني عالي المستوى وعلى رأسه الرئيس الايراني اية الله رئيسي.

ويشار الى أن منظمة شانغهاي للتعاون تعتبر مؤسسة غير حكومية تم تأسيسها في عام 2001 للتعاون الامني والاقتصادي والثقافي من قبل كل من الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان واوزبكستان، فيما التحقت بهذه المنظمة منغوليا في عام 2004 وبعدها بعام ايران وباكستان والهند وافغانستان في عام 2005.

وانضمت الى المنظمة بعد ذلك بيلاروسيا كمراقب في عام 2005، فيما اصبحت كل من الهند وباكستان في صيف عام 2016 كأعضاء دائميين حيث تعتبر حاليا كل من ايران ومنغوليا وافغانستان وبيلاروسيا اعضاء مراقبين في هذه المنظمة.