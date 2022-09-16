الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: الولايات المتحدة لم تأخذ العبرة من فشلها في أفغانستان

الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لنظيره الصيني.. الرئيس الإيراني : لن نتراجع عن مواجهة التنمر الأميركي

شاهد.. أميركا تقر مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

بالصور من كربلاء المقدسة.. وزير الثقافة الايراني: العدو يحاول التعتيم الإعلامي على مراسم الأربعين

دول عربية تصبح شركاء في منظمة شنغهاي للتعاون

ما هي اشتراطات صحية قطرية لحضور مباريات كأس العالم؟

شاهد.. موت ملكة بريطانيا يحيي جدل الإستعمار في أفريقيا