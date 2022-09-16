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دول عربية تصبح شركاء في منظمة شنغهاي للتعاون

دول عربية تصبح شركاء في منظمة شنغهاي للتعاون
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، اليوم الجمعة، في اجتماع موسع لقمة شنغهاي للتعاون إن البحرين، وجزر المالديف، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وميانمار ستُمنح وضع شريك حوار في المنظمة.

العالم-اسيا والباسفيك

وأوضح ميرزيوييف: بفضل الالتزام الراسخ بمبادئ الانفتاح وعدم الانحياز، يتم تقوية العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والتعاون الدولي يتطور بنجاح ، وتتوسع العضوية.

وحسبما نقل موقع سبوتنيك , أشار ميرزيوييف إلى إجراء توقيع مذكرة التزامات العضوية الكاملة لإيران في المنظمة.

كما رحب بتوقيع مذكرة حول منح صفة شركاء الحوار لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، وحصول البحرين وجزر المالديف والكويت والإمارات العربية المتحدة وميانمار على صفة شريك في الحوار.

وأردف ميرزيوييف: بالإضافة إلى ذلك، بدأنا إجراءات منح جمهورية بيلاروسيا العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون.

وبدأت جلسات القمة للمنظمة بالانعقاد يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة.

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دول عربية تصبح شركاء في منظمة شنغهاي للتعاون

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