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بالصور من كربلاء المقدسة..

وزير الثقافة الايراني: العدو يحاول التعتيم الإعلامي على مراسم الأربعين

وزير الثقافة الايراني: العدو يحاول التعتيم الإعلامي على مراسم الأربعين
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني محمد مهدي اسماعيلي، لقد واجهنا اليوم صمتا مخططا من قبل العدو ومحاولة المعارضين فرض التعتيم الإعلامي على اخبار المشاركة المليونية في مراسم أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

العالم - إيران

وأشار اسماعيلي مساء الخميس في مراسم الأربعين في مدينة كربلاء المقدسة إلى محاولة العدو للمواجهة الأعلامي لمراسم الاربعين، قائلا: اليوم واجهنا صمتا مصمما من قبل العدو ومحاولته فرض التعتيم الاعلامي على هذه المسيرة الضخمة، لافتا إلى إننا نشهد الكبار والصغار والأطفال من العراقيين وغيرهم ​​الذين يخدمون الزوار.

واشاد وزير الثقافة بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة لدى الشعب العراقي خلال مراسم احياء ذكرى الاربعين، مضيفا : نيابة عن الحكومة الإيرانية ورئيس الجمهورية أشكر العراق شعبا وحكومتا على هذه الجهود والتسامح والتضحية.

وشارك في هذه المراسم، جمع من الشعراء منهم جواد زماني، واحمد جواد نوآبادي، و حسین شمسایي، وسید حسین متولیان، و مجید تال، وعارفة دهقاني وليلى فخیمي وقاموا بإلقاء القصائد والأشعار.

كما قام الفنان الايراني مصطفي راغب بقراءة المراثي حول ابي عبدالله الحسين عليه السلام.

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