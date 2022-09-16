وزير الثقافة الايراني: العدو يحاول التعتيم الإعلامي على مراسم الأربعين

العالم - إيران
وأشار اسماعيلي مساء الخميس في مراسم الأربعين في مدينة كربلاء المقدسة إلى محاولة العدو للمواجهة الأعلامي لمراسم الاربعين، قائلا: اليوم واجهنا صمتا مصمما من قبل العدو ومحاولته فرض التعتيم الاعلامي على هذه المسيرة الضخمة، لافتا إلى إننا نشهد الكبار والصغار والأطفال من العراقيين وغيرهم الذين يخدمون الزوار.
واشاد وزير الثقافة بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة لدى الشعب العراقي خلال مراسم احياء ذكرى الاربعين، مضيفا : نيابة عن الحكومة الإيرانية ورئيس الجمهورية أشكر العراق شعبا وحكومتا على هذه الجهود والتسامح والتضحية.
وشارك في هذه المراسم، جمع من الشعراء منهم جواد زماني، واحمد جواد نوآبادي، و حسین شمسایي، وسید حسین متولیان، و مجید تال، وعارفة دهقاني وليلى فخیمي وقاموا بإلقاء القصائد والأشعار.
كما قام الفنان الايراني مصطفي راغب بقراءة المراثي حول ابي عبدالله الحسين عليه السلام.
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