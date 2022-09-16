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إصابة شرطيين جراء حادث طعن في لندن

إصابة شرطيين جراء حادث طعن في لندن
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصيب اثنان من أفراد الشرطة البريطانية إثر تعرضهما للطعن بسكين من قبل أحد الأشخاص بالقرب من ليستر سكوير في وسط العاصمة "لندن".

العالم - اوروبا

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، إلا أنه لم تتضح بعد حالتهما.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

ومن جهته أدان صادق خان عمدة العاصمة البريطانية (لندن) حادث الطعن ، ودعا خان أي شخص لديه معلومات عن الحادث إلى الاتصال بالشرطة، واصفا الحادث بأنه يعد "مروعا للغاية".

وقال خان إن أفراد الشرطة كانوا يؤدون واجبهم ويساعدون الشعب في هذا الوقت الهام بالنسبة للبلاد، متابعا أن "أفكاري وصلواتي معهم ومع أحبائهم وزملائهم في الشرطة عقب هذا الهجوم المشين.. لن يتم التسامح مع الاعتداءات على الشرطة وسيتم اعتقال مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة".

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