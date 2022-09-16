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أمر رئاسي يدعو..

17ديسمبر القادم يوم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي

17ديسمبر القادم يوم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

صدر بالرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية، مساء أمس أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

العالم - تونس

وتضمن الأمر الرئاسي فصلين، تعلق الأول بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت 17 ديسمبر القادم، على أن يصوت الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس، والجمعة والسبت 15 و16و17 ديسمبر القادم، فيما تعلق الفصل الثاني بنشر الأمر الرئاسي في الرائد الرسمي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تلقت أمس، من رئاسة الجمهورية التونسية، مشروع المرسوم المنظم للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف المنصري أن الهيئة، ستقدم قبل نهاية الأسبوع الحالي، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية، إلى رئاسة الجمهورية.

كما أنها ستعقد اجتماعا يومي الجمعة والسبت القادمين، بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية.

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