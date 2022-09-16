خمس دول تعبر شركات طيرانها الأجواء السورية

العالم - سوريا

وقال منصور لإذاعة المدينة إف إم المحلية، يوم الخميس، إن الشركات التي تعبر الأجـواء السورية حالياً هي “شركة لبنانية، وكافة الشركات العراقية التابعة للقطاع العام والخاص”.

كما تعبر “شركات إيرانية وأردنية باتجاه لبنان، وشركات ليبية باتجاه عُمان”.

وأشار إلى أن منع عبور الشركات يتعلق بأسباب سياسية لا علاقة له بـ”أمن الأجواء السورية”، داعياً شركات الطيران الراغبة بالعودة إلى الأجواء السورية، تقديم طلب إلى مؤسسة الطيران و”نحن بدورنا نعطي الموافقة للعبور وبموجب ذلك تستطيع سورية العبور بأجواء هذه الدولة”.

وبلغت خسائر قطاع الطيران في سورية نتيجة توقف عبور الأجـواء السورية 50 إلى 60 مليون دولار سنوياً، حسب منصور، الذي أكد أن نصف مليار دولار هي خسائر القطاع خلال السنوات العشر الماضية.

وكانت معظم شركات الطيران أوقفت رحلاتها إلى سورية، في 2011 بسبب تصاعد العمليات العسكرية في البلاد.

ويأتي ذلك مع تداول صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لموقع تتبع الرحلات “flightradar24″، قبل يومين، تُظهر مرور طائرة مدنية تركية تابعة لشركة “بيغاسوس”، فوق الأجواء السورية وتحديداً فوق مدينة الحسكة شمال شرقي سورية.

وزعمت أن الرحلة التي تحمل رقم “144”، كانت متجهة من مدينة اسطنبول التركية إلى العاصمة السعودية الرياض، مروراً بالأراضي السورية، للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

إلا أن دمشق نفت ذلك، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، عن منصور، الثلاثاء الماضي، بأن الطيران المدني التركي لم يعاود استخدام الأجواء السورية.

وأضاف أنه “لم يرد أي طلب من الجانب التركي لإدارة المؤسسة، لعودة الطيران المدني التركي لاستخدام الأجواء السورية”.

يُشار إلى أن تركيا أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 عن حظر عبور جميع الطائرات السورية مجالها الجوي، بعد قيام مقاتلات تركية بإجبار طائرة مدنية سورية على الهبوط في أنقرة، للاشتباه بأنها حمل أسلحة من موسكو.