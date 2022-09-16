رئيس مجلس الشورى الإسلامي يشارك في مسيرة الأربعين

العالم- ايران

وزار قاليباف العراق لزيارة العتبات المقدسة والمشاركة في مراسم زيارة الأربعين.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول مشاركة أكثر من 20 مليون زائر بإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة هذا العام.

وقال اللواء رسول، إن "15 مليون عراقي و5 ملايين من الأجانب شاركوا بزيارة أربعينية الإمام الحسين هذا العام في كربلاء المقدسة".

وأضاف إن "زيارة هذا العام تميزت بإنسيابية وسلاسة بحركة الزائرين والعجلات ووصلت قطعات أمنية كبيرة إلى كربلاء المقدسة لتأمين الزيارة".