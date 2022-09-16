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رافضا مختلف اشكال التطبيع مع العدو..

بدران: العمل المقاوم في الضفة له تبعات و أثر كبير على الاحتلال

بدران: العمل المقاوم في الضفة له تبعات و أثر كبير على الاحتلال
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن "العمل المقاوم في الضفة الغربية له تبعات وأثر كبير على الاحتلال، الذي يعمل ليل نهار بكل إمكانياته لإيقافه."

العالم- فلسطين

وشدد بدران على أن المطلوب تكاتف كل القوى الفلسطينية لتوسيع رقعة المقاومة وتطويرها وإسنادها، حتى لا تتوقف عن توجيه الضربات للاحتلال."

القيادي بدران جدد التأكيد على أن لا شرعية لأي قيادة فلسطينية لم ‏تحظ بتأييد الجماهير، التي يجب أن تختار قيادتها، والبرنامج السياسي الذي يمكن أن تسير عليه أي قيادة حاليا أو مستقبلا".

وأوضح أن" الطريق الأسلم والأنجع لإيجاد قيادة فلسطينية هو إجراء الانتخابات الشاملة في الداخل والخارج."

وحول زيارة وفد حماس لموسكو، قال بدران إنها "تؤكد مكانة الحركة المهمة في المنطقة، بصفتها أحد أهم الفاعلين في الساحة الفلسطينية سياسيًّا وميدانيًّا، ومنهجيتها في الانفتاح على الأطراف الدولية."

وأوضح أن "حماس أكدت على حق الفلسطينيين الطبيعي في مقاومة الاحتلال ومواجهته بكل الوسائل والأساليب المتاحة". كما عبر بدران عن "حرص الحركة على إنجاح الجهود الجزائرية للمصالحة الفلسطينية، وأنها تتعامل معها بإيجابية كبيرة ومسؤولية".

بدران جدد "رفض حماس كل أشكال التطبيع والتعاون مع الاحتلال لما يضر بالقضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "المستفيد الوحيد من ذلك هو المحتل، عدا أنه سيعود بالضرر على الدولة المطبعة".

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