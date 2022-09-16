قمة منظمة شنغهاي للتعاون تعلن بيانها الختامي

العالم - آسيا والباسفيك

وفي بيانها أشارت فيه الدول الأعضاء إلى نتائج اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وأعربوا عن تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن".



وأعلنت دول منظمة شنغهاي للتعاون على أهمية عقد تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب "مهمة سلام" لزيادة مستوى التفاعل في مكافحة التشكيلات المسلحة للمنظمات الإرهابية الدولية وتحسين أساليب مكافحة الإرهاب.

ودعت الدول الأعضاء إلى الامتثال لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.



وجاء في البيان: "تدعو الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، كأداة فعالة لنزع السلاح وعدم الانتشار.

كما شددت على أهمية تدمير جميع المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيماوية في أسرع وقت ممكن".

وأكدت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، أنه من المهم تنفيذ خطة العمل الخاصة ببرنامج إيران النووي.

وأعربت الدول الأعضاء عن اعتزامها وضع قائمة واحدة للمنظمات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة، مضيفة: "ستسعى الدول الأعضاء، وفقًا لقوانينها الوطنية وعلى أساس التوافق، إلى تطوير مبادئ ومناهج مشتركة لتشكيل قائمة موحدة للمنظمات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة، والتي تنص على حظر أنشطتها على أراضي أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون".

كما أشارت دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى نتائج التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب التي أجرتها السلطات المختصة في الدول الأعضاء في المنظمة "بابي أنتي تيرور - 2021" والعملية الحدودية المشتركة لأجهزة الحدود للسلطات المختصة في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون "التضامن 2019-2021"، وكذلك الرئاسة الفعالة للهند في مجلس الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون في 2021-2022.

وشددت الدول على أنه "من المهم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تضم ممثلين عن جميع الجماعات العرقية والدينية والسياسية في المجتمع الأفغاني".