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خطيب جمعة طهران:

استضافة العراق لزوار الأربعين تؤكد التضامن بین ابناء الأمة الإسلامية

استضافة العراق لزوار الأربعين تؤكد التضامن بین ابناء الأمة الإسلامية
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أشار خطيب صلاة الجمعة في طهران حجة الإسلام أبو ترابي فرد إلى استضافة العراق للزوار خلال مراسم الأربعين وقال، إن الاستضافة الكريمة لزوار أبي عبد الله الحسين تؤكد التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية،مؤكدا أنها رفعت من مكانة الشعب والحكومة العراقية في أعين الأمة.

العالم- ايران

وشرح حجة الإسلام أبو ترابي فرد فلسفة انتفاضة الإمام الحسين (ع)، معتبرا أن الهدف منها كان التصدي للنظام الديكتاتوري الحاكم وقتها، لافتا إلى إصرار الجهاديين في اليمن وفلسطين ودول أخرى على مواصلة طريق الإمام الحسين (ع) بغية مواجهة الحكام المستبدين والظالمين.

وأضاف أبو ترابي فرد أن المقاومة في فلسطين واليمن استمرار لحركة عاشوراء وان لبنان هو مظهر من مظاهر حركة عاشوراء الكبرى والحشد الشعبي العراقي يستلهم من مدارس عاشوراء.

واعتبر أبو ترابي فرد مراسم الأربعين رمزا لتعبير المطالبين بالعدالة والإنسانية عن محبتهم للإمام الحسين (ع) وقال: من المناسب تجنب المبالغة في نقاط الضعف في مراسم إحياء هذه الملحمة العظيمة ومعالجة المشاكل بعناية واستخدام الخبرات المكتسبة والتخطيط الدقيق للاستفادة بشكل أفضل من التجارب لإجراء هذه المراسم الدينية والسياسية العظمية لأنها تمهد الطريق للمزيد من التضامن والترابط بين الأمة الإسلامية لا سيما الحكومتين والشعبين الإيراني والعراقي.

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