مراسل العالم يؤكد توافر الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)

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واضاف مراسلنا ان مداخل بابل وبغداد والنجف الاشرف تشهد دخول الزائرين الذين جاؤوا من مختلف محافظات العراق ومختلف البلاد الاسلامية، مشيرا الى ان عدد الزائرين بلغ اكثر من 20 مليون زائر حسب احصائية من بينهم 5 ملايين زائر اجنبي والحصة الاكبر لزوار الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي بلغ عددهم الى اكثر من 3 ملايين زائر .ولفت الى ان وزير الداخلية الايراني قد قال ان نصفهم قد عاد الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد ان تادية الزيارة.

وتابع مراسلنا ان الجموع لازالت تتوافد على المرقد المقدس ، وان مواكب العزاء التي جاءت من مختلف محافظات العراق وتدخل الصحن الحسيني ومرقد سيد الشهداء (ع) لتقديم العزاء.

واكد ان الخدمات تقدم بكل اصنافها للزائرين ، وان اكثر من 12500 موكب خدمي من بينهم مواكب اجنبية ، 180 موكب للجمهورية الاسلامية الايرانية تقدم الطعام والشراب وايواء الزوار لانجاح هذه الزيارة وهذه الشعيرة المليونية التي وصفتها الحكومة العراقية بانها الاكبر في التاريخ.

واضاف انه مع اقتراب موعد زيارة الاربعين فاننا امام مشهد مذهل لم يتوقعه الكثيرون باعتبار هذه الزيارة التي تسجل اكبر عدد هذا العام ومن المتوقع ان تصل الى 25 ميلون زائر حسب توقعات الجهات المعنية والمراقبين.

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