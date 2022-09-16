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لبنان: اقتحام 7 افرعٍ للمصارف من قبلِ مودعين بعضهم مسلحون للحصولِ على أموالهم في ظلِ مواصلة المصارف حجز ودائعهم

الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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