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العمليات المشتركة: لم نسجل أي خرق أمني بخطة الزيارة الأربعينية

العمليات المشتركة: لم نسجل أي خرق أمني بخطة الزيارة الأربعينية
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي خرق أمني بخطة الزيارة الأربعينية.

العالم - العراق

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري أشرف بنفسه على نقل زوار الإمام الحسين عليه السلام خارج مدينة كربلاء المقدسة".

وقال الشمري حسب البيان إنه "لا يوجد أي خرق أمني خلال الزيارة"، لافتاً إلى أن "الجهد الاستخباري كان مميزاً".

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم أمس الخميس، مشاركة أكثر من 20 مليون زائر في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة هذا العام بينهم 5 ملايين من الأجانب.

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