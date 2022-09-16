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سوريا: قطع المياه عن الحسكة جريمة حرب يجب متابعتها دوليا ووقفها فورا

سوريا: قطع المياه عن الحسكة جريمة حرب يجب متابعتها دوليا ووقفها فورا
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية السورية أن قطع المياه عن المواطنين في الحسكة من قبل المحتل التركي والمنظمات الإرهابية التابعة له جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب من المجتمع الدولي التحرك لوقفها فوراً.

العالم - سوريا

وقالت الوزارة في حسابها على موقع تويتر إن قطع المياه عن المواطنين في الحسكة وغيرها من المدن السورية لأكثر من 50 يوماً هو عمل لا إنساني ولا أخلاقي وسواء ارتُكب ذلك من قبل الأصيل وهو المحتل التركي أو الوكيل وهو المنظمات الإرهابية فإنه يبقى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأضافت الوزارة إن الإدانات لم تعد تكفي بل يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الممارسات فوراً خاصة وأن استمرارها سيقود إلى كوارث بشرية وجوائح مرضية.

يذكر أن القوات التركية ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية يواصلون لليوم الـ 50 على التوالي انتهاكاتهم واعتداءاتهم على محطة مياه علوك في ريف رأس العين وشبكات الكهرباء المغذية لها وتحكمهم بعمليات ضخ المياه منها إلى مدينة الحسكة ومحيطها ما تسبب بحرمان السكان من المياه وزيادة معاناتهم.

بالمقابل تستمر الإجراءات الحكومية للتخفيف من معاناة الأهالي حيث تقوم مؤسسة المياه بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية بنقل مياه الشرب إلى مركز المدينة وتعبئة الخزانات المنتشرة في الشوارع إضافة إلى تشغيل 14 محطة تحلية داخل مركز مدينة الحسكة.

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