في ملف ترسيم الحدود البحرية.. لبنان قاب قوسين من الاتفاق او المواجهة؟

العالم - استوديو بيروت

وقال بزي في حديث لبرنامج "استديو بيروت" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن في مطلع الشهر الجاري حاول اموس هكشتاين الى دعوة ممثلين عن الرؤساء الثلاثة في لبنان الى الدوحة لملاقاتهم وتحديدا في العاشر من شهر سبتمبر للوصول الى استجابات معينية، حيث جاءت الدعوات عبر السفيرة الاميركية في بيروت، ولكن كان الرفض هو الرد على هذه الدعوات، لذا اضطر المبعوث الاميركي أموس هوكشتاين الى المجيء الى لبنان من اجل اللقاء مع الروساء اللبنانيين الثلاثة لبحث حول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية.

وأضاف، أن هوكشتاين يحاول التحرك على ضغط عقارب الساعة التي حددتها المقاومة، مشيرا الى تصريح هوكشتاين الاخير حيث قال ان حزب الله هو الذي حدد شهر ايلول كشهر استحقاق في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية.

وأكد المحلل السياسي أن لبنان خلال 12 عام من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني حصل على حقه من خلال الاصرار والثبات حول حقه المشروع في الحدود، مشيرا الى اجهاض محاولة هوكشتاين الأخيرة لقتطاع 300 كيلومتر من بلوك رقم 8 من الحدود البحرية اللبنانية.

واوضح بزي أن، المبعوث الاميركي تحدث نظريا على احداثيات بما يسمى خط الطفافات والتي هناك تتم لها سيبعثها خلال الايام القليلة القادمة، لهذا السبب كان هناك اجتماع بالقصر الجمهوري للرئيس اللبناني ومستشار الرئيس بري علي حمدا، ومدير عام الرئاسة طوني شعيب، واللواء عباس ابراهيم والممثل عن قيادة الجيش العقيد غيث ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، حيث قدم الجيش قراءته للاحداثيات التي استحضرتها هوكشتاين وعلى ضوءها سيقدم اقتراحا خطيا مكتوبا بناء على الطلب اللبناني، مشيرا الى أن نتيجة هذا الاجتماع والقراءة لنظريات هوكشتاين تبين ان هناك محاولة من الكيان الصهيوني تحت عنوان الهواجس والمخاوف الامنية للتلاعب بمنطقة الكيلومترات الخمسة من اول الشط لبداية لبلوك رقم 10.

وبين المحلل السياسي، أن نقطة b1 في الحدود البحرية اللبنانية، هي النقطة الحاكمة التي تمثل ربطا بين البر والبحر واي تلاعب بهذه النقطة سيؤثر على المسار البري.

ونوه بزي، من أن الكيان الصهيوني، يفاوض لبنان على واقع الانهيار، مشيرا الى ان واشنطن هي من اوجدت الانهيار ورسخته في لبنان.

وأكد المحلل السياسي، أن الوحدة اللبنانية الداخلية،وقوة المقاومة اللبنانية الرادعة، سيجعلان الفشل مصير كل المحاولات الصهيو - اميركية من أجل القضم من الحدود البحريو والبرية اللبنانية.

واوضح بزي ان حزب الله يواكب بدقة المسار السياسي ويتلقى المعطيات التي تحدث من عدة مصادر داخلية وغير داخلية، انه يعيش ارهاصات اللحظة مع الكثير من التحفظ والجهوزية دون قتل للوقت او تهور يقدر موضوعيا اللحظة الجيو سياسية المحيطة بالملف، لذا حزب الله سيعطي فرصة للمسار السياسي ومسار التفاوض ولكن الى حين ليس ببعيد.

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