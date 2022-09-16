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مصادر فلسطينية: 9 إصابات بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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