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'ليتوانيا' تبني قاعدة عسكرية جديدة في غرب البلاد

'ليتوانيا' تبني قاعدة عسكرية جديدة في غرب البلاد
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

بدأت ليتوانيا اليوم الجمعة، في بناء قاعدة عسكرية جديدة في بلدة صغيرة في منطقة إلال الغربية.

العالم - اوروبا

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا أن مجموعة دارنو ستقوم ببناء موقع البنية التحتية العسكرية الجديد بموجب عقد تم توقيعه مع وزارة الدفاع العام الماضي.

كما سيتم بناء المباني الإدارية والمخصصة للأغراض الخاصة، مثل الثكنات والمقرات والمرافق الطبية والرياضية والتقنية بجوار المعسكر النموذجي.

وبدأت مجموعة دارنو في بناء أول قاعدة عسكرية جديدة في بلدة بالقرب من فيلنيوس، في أواخر الشهر الماضي، كما سيبدأ قريبًا بناء قاعدة جديدة ثالثة في شياولياي بشمال ليتوانيا، من قبل مجموعة إيكا.

وتم توقيع عقود الشراكة الثلاثة بين القطاعين العام والخاص لمدة 15 عامًا، بما في ذلك عامين ونصف العام للتصميم والبناء، و12.5 عام للصيانة وخدمة البنية التحتية.

سوف تستوعب المواقع العسكرية الثلاثة الجديدة، المقرر الانتهاء منها في أواخر عام 2023 إلى أوائل عام 2024، ما يصل إلى 2500 من الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين.

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'ليتوانيا' تبني قاعدة عسكرية جديدة في غرب البلاد

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