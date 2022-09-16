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مجلس النواب اللبناني يرجئ جلسة إقرار موازنة 2022

مجلس النواب اللبناني يرجئ جلسة إقرار موازنة 2022
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2022 إلى 26 أيلول الجاري.

العالم - لبنان

ويأتي التأجيل على وقع تطورات أمنية واقتصادية مضطردة تشهدها البلاد اثر تسجيل 7 حالات اقتحام من قبل مودعين اليوم الجمعة.

واعتبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الجمعة، اقتحام المصارف ظاهرة تهدد أمن البلد فيما أكد تشديد الإجراءات لمنع تكرارها.

وقال مولوي في بيان رداً على عمليات الاقتحام التي حدثت اليوم إن "حقوق المودعين لا يمكن استردادها بالقوة لأنها تقع تحت القانون"، لافتا الى ان "ما نشهده اليوم ظاهرة تهدد البلد والنظام وسنأخذ الإجراءات القانونية بحق المقتحمين".

وأضاف، أن "هناك جهات تدفع الناس لتحركات ضد المصارف ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسرية التحقيق"، داعيا المودعين إلى "التنبه من دفع جهات للقيام بأعمال لزعزعة الأمن".

وتابع أن "الأجهزة الأمنية ستشدد إجراءاتها لحفظ الأمن والنظام"، مؤكدا : "لم نتدخل اليوم لحماية المصارف ولكن لحماية لبنان والنظام العام وكافة المواطنين".

في الأثناء أعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق الفروع أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل بسبب اقتحامات المودعين.

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مجلس النواب اللبناني يرجئ جلسة إقرار موازنة 2022