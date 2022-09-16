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مراسل العالم: عدد الزوار الوافدين إلى كربلاء بلغ 20 مليون زائر بينهم 5 ملايين من خارج العراق

الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

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