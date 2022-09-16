بالفيديو.. إيران توقع على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة بمنظمة شنغهاي

العالم - خاص العالم

قمة زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون، تلتئم حضوريا لاول مرة منذ انتشار جائحة كورونا؛ لبحثِ تعزيزِ الروابطِ الاقتصادية والتعاونِ في مجالِ الأمنِ والاستقرار، وقعت إيران خلالها على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في المنظمة.

تطور تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان؛ معتبرا أن الجمهورية الإسلامية دخلت مرحلة جديدة في من شتى أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة وغيرها.

بدوره أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أنّ التعاونَ مع منظمةِ شنغهاي إحدى أولوياتِ سياساتِ بلادِه الخارجية.

وقال الرئيس الإيراني " الأحادية الأميركية تسعى إلى إبقاء دول العالم في حالة من التخلف، وتحاول فرضَ إرادتِها على الدول الأخرى؛ منظمةَ شنغهاي قادرةٌ على الوقوف بوجهِ السياساتِ الأميركية الأحادية".

وفي كلمتهِ الافتتاحية، أكدَ رئيسُ اوزباكستان شوكت ميرزيوييف ضرورةَ تحسينِ العلاقاتِ التجارية من أجلِ استقرارِ المنطقة ورفاهِ الشعوب، ووصفَ انضمامَ ايران الى المنظمة كعضوٍ دائم بالحدث التاريخي، ودعا الى حوارٍ بنّاء بين جميعِ المنظمات لمواجهةِ التداعياتِ الاقتصادية لجائحةِ كورونا وأمنِ الطاقة والغذاء، محذراً من أنّ زيادةَ عزلةِ افغانستان ستؤدي الى تنامي التطرف وتحولِها الى ملاذٍ للمنظمات الارهابية.

من جهته، أكدَ الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين استعدادَ بلادِه للتعاون في حلِ مشكلاتِ أمنِ الطاقة والغذاء. وتطرق إلى دور المنظمة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

حيث قال الرئيس الروسي " منظمة شنغهاي منفتحة للتعاون مع الجميع والمساعدة في حل مشاكل الطاقة والغذاء المتزايدة في العالم؛ نرحب بمنح مصر وقطر والإمارات والكويت والبحرين صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي".

بدوره شددَ الرئيسُ الصيني شي جين بينغ على رفضِ أيِ تدخلٍ في الشؤون الداخلية للدول تحتَ ايِ ذريعة. وأكدَ ضرورةَ توسيعِ التعاون والتصدي للتهديدات الأمنية غيرِ التقليدية، ودعا السلطاتِ الأفغانية الى إنشاءِ هيكلٍ سياسيٍ شامل، وعدمِ السماح بوجودِ أرضٍ خصبة للإرهاب.