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بوتين: كانت هناك محاولة هجمات إرهابية ضد محطات نووية على الأراضي الروسية، وليس فقط على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجييه

الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

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