بوتين: الغرب حاول إنشاء جيب معاد لروسيا في أوكرانيا من أجل "انهيار روسيا"، والعملية الخاصة بدأت لمنع ذلك

قناة العالم
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
بوتين: نحن نحارب ليس بالجيش الروسي بأكمله، وإنما بجزء فقط منه
سرايا القدس - كتيبة نابلس: تمكن مجاهدونا من استهداف البرج العسكري في جبل الطور بصليات كثيفة من الرصاص قبل قليل
بوتين: الغرب حاول إنشاء جيب معاد لروسيا في أوكرانيا من أجل "انهيار روسيا"، والعملية الخاصة بدأت لمنع ذلك
بوتين: كانت هناك محاولة هجمات إرهابية ضد محطات نووية على الأراضي الروسية، وليس فقط على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجييه
بوتين: قواتنا المسلحة ضربت مؤخرا بعض المناطق الحساسة على الأراضي الأوكرانية، وسنعتبر ذلك مجرد تحذير
بوتين: الغرب روج على مدار السنوات العشر الماضية لفكرة "انهيار روسيا" ويستخدم أوكرانيا للتوصل إلى هدفه في تقسيم بلدنا
مراسل العالم: عدد الزوار الوافدين إلى كربلاء بلغ 20 مليون زائر بينهم 5 ملايين من خارج العراق
مصادر فلسطينية: 9 إصابات بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية
لبنان: اقتحام 7 افرعٍ للمصارف من قبلِ مودعين بعضهم مسلحون للحصولِ على أموالهم في ظلِ مواصلة المصارف حجز ودائعهم
الجهاد الاسلامي: مقاومة شعبنا ماضية نحو التحرير ، ولن توقفها أدوات البغي والعدوان الصهيوني
بوتين: الغرب حاول إنشاء جيب معاد لروسيا في أوكرانيا من أجل "انهيار روسيا"، والعملية الخاصة بدأت لمنع ذلك
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
ملف الترسيم البحري والمماطلة الإسرائيلية
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧
خاص بالعالم- مراسلون
استدعاء هيئة "العلمائي" للمحمة -2013
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢
العالم الاسلامي
هاجس صهيوني بشأن الأوضاع في الضفة الغربية
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩
التواصل
تحضيرات المنتخب الإيراني لكأس العالم بحضور المدرب الجديد كيروش
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦
العالم الاسلامي
قلق صهيوني من الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠
خاص بالعالم- مراسلون
الجنوب اليمني.. صراع كسر العظام بين مرتزقة العدوان
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو.. إيران توقع على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة بمنظمة شنغهاي
'لــضمان استمرار إمدادات الطاقة'..
ألمانيا تخطو خطوة بشأن مصفاة نفط روسية على أراضيها
في ملف ترسيم الحدود البحرية.. لبنان قاب قوسين من الاتفاق او المواجهة؟
الايراني علي رضا جهانبخش يتألق في الدوري الاوروبي
شاهد.. رصد حوت نافق على شاطئ سيلين في قطر
مجلس النواب اللبناني يرجئ جلسة إقرار موازنة 2022
مقالات و تحليلات
السور الواقي في نسخته الجديدة وطبعته الثانية
جيل منتصب القامة في الاغوار والجلمة
هل أنهت مواقف الغرب فرصة العودة للاتفاق النووي؟
أي مآل للأزمة السياسية في العراق في ظل الخلافات القائمة؟
مشروع دستور انتقالي لإنهاء الانقلاب في السودان
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.