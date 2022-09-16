وقفات بالعاصمة صنعاء بذكرى المولد النبوي وثورة 21 سبتمبر

العالم-اليمن

وأكد المشاركون في الوقفات، ولاء الشعب اليمني لرسول الله صلى الله عليه وآله، وارتباطهم به، مشيرين إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية الجليلة والتفاعل مع إقامة الفعاليات والأنشطة بكل حارة وحي ومديرية ابتهاجاً بمولد معلم البشرية الأول وقائدها.

ولفت المشاركون فيها إلى أن الشعب اليمني تعلّم من الرسول الكريم التحرر من هيمنة الطواغيت وجاءت ثورة 21 من سبتمبر لتحقيق الحرية والاستقلال وقطع يد الوصاية الأمريكية والصهيوني، وأفشلت مؤامراتهم ومخططاتهم وصنعت يمناً حراً مستقلاً.

ودعت بيانات صادرة عن الوقفات، إلى العودة للسيرة النبوية الصحيحة وإحياء هذه المناسبة الدينية وإبراز صور الرحمة وتفقد الفقراء والمساكين والحرص على صلة الأرحام وتجسيد قيم التراحم المجتمعي، حاثة العلماء والخطباء على تقديم السيرة النبوية الصحيحة كدروس يومية في المساجد وخطب الجمعة.

وأكدت البيانات أن ثورة 21 سبتمبر قضت على الوصاية الخارجية وحققت استقلال القرار السياسي وما تزال مستمرة في مواجهة طواغيت الأرض أمريكا والعدو الصهيوني.

وحث أبناء أمانة العاصمة، دول العدوان على الاستفادة من الهدنة المؤقتة لإيقاف عدوانها ورفع حصارها، وعدم المماطلة في تنفيذ بنودها وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، مؤكدين استمرار رفد الجبهات ودعم القوة الصاروخية.